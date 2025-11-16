Une vue du glacier Perito Moreno au parc national Los Glaciares, dans la province de Santa Cruz, en Argentine.
© MARIO GOLDMAN / AFP
CHANGEMENT CLIMATIQUE
16 novembre 2025
Les images apocalyptiques de fontes des glaces ou de montées des eaux n’aident pas la cause climatique et voilà pourquoi
Les images spectaculaires de glaciers qui s’effondrent ou d’îles sur le point d’être submergées dominent nos représentations du changement climatique. Si elles frappent les esprits, ces visions apocalyptiques occultent souvent les causes politiques et économiques de ces bouleversements. La chercheuse Natalie Pollard montre comment d’autres récits – ancrés dans les luttes locales et les histoires d’exploitation – permettent d’imaginer un avenir plus lucide.
4 min de lecture
Natalie Pollard est professeure de littérature et de culture contemporaines à l'Université d'Exeter.
