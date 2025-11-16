CHANGEMENT CLIMATIQUE

16 novembre 2025

Les images apocalyptiques de fontes des glaces ou de montées des eaux n’aident pas la cause climatique et voilà pourquoi

Les images spectaculaires de glaciers qui s’effondrent ou d’îles sur le point d’être submergées dominent nos représentations du changement climatique. Si elles frappent les esprits, ces visions apocalyptiques occultent souvent les causes politiques et économiques de ces bouleversements. La chercheuse Natalie Pollard montre comment d’autres récits – ancrés dans les luttes locales et les histoires d’exploitation – permettent d’imaginer un avenir plus lucide.