POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des crâne d'Homo Sapiens (à droite) et d'Homo Neanderthalensis (à gauche), exposés au Musée national d'histoire naturelle Smithsonian à Washington, DC.

©

Des crâne d'Homo Sapiens (à droite) et d'Homo Neanderthalensis (à gauche), exposés au Musée national d'histoire naturelle Smithsonian à Washington, DC.

SACRES HUMAINS

11 décembre 2025

Les humains ont appris à maîtriser le feu bien plus tôt qu'on ne le pensait, selon une nouvelle découverte archéologique

Une boîte à allumettes vieille de 400 000 ans a été découverte dans l'est de l'Angleterre.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
2Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
3La guerre du RN aura bien lieu
4Lucie Castets, incarnation de l’alliance de toutes les gauches, s’indigne d’une possible union des droites
5Exporter ou ne pas exporter de micro-processeurs vers la Chine, telle est la question (vitale pour l’Occident)
6Voilà pourquoi Elon Musk se trompe en pensant que détruire l’UE sauverait l’Europe (et ça n’a rien à voir avec le fait d’être souverainiste ou fédéraliste…)
751 milliards de fraudes à l’UE identifiées par le Parquet européen : radioscopie d'une dérive (et de ses garde-fous)