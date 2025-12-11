©
Des crâne d'Homo Sapiens (à droite) et d'Homo Neanderthalensis (à gauche), exposés au Musée national d'histoire naturelle Smithsonian à Washington, DC.
SACRES HUMAINS
11 décembre 2025
Les humains ont appris à maîtriser le feu bien plus tôt qu'on ne le pensait, selon une nouvelle découverte archéologique
Une boîte à allumettes vieille de 400 000 ans a été découverte dans l'est de l'Angleterre.
Vu sur:The Economist
MOTS-CLESmaîtrise du feu , homme de Néandertal , homo sapiens , Angleterre , découverte archéologique , cuisson , histoire , Humanité
THEMATIQUESScience
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
