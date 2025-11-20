Un couple s'embrassant. (Image d'illustration)
BISOUS
20 novembre 2025
Les humains et les Néandertaliens s’embrassaient-ils ? Petite histoire de l’évolution du baiser
Une nouvelle étude révèle que le baiser est bien plus ancien qu’on ne l’imaginait, pratiqué par les premiers grands singes… et probablement par les Néandertaliens eux-mêmes.
