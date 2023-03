Les hommes et les femmes ne réagissent pas du tout pareil quand ils gagnent à la loterie et voilà ce que ça nous apprend sur les effets de la fortune sur le mariage et la fertilité

Une étude s'est intéressée aux chocs de richesse sur le mariage et la fécondité dans un échantillon de joueurs de loterie en Suède.

Atlantico : Dans votre étude "Fortunate Families ? The Effects of Wealth on Marriage and Fertility", vous avez étudié les effets d'importants chocs de richesse sur le mariage et la fécondité dans un échantillon de joueurs de loterie suédois. Quelles sont vos principales conclusions ?

Robert Östling :Nos principaux résultats dans l'échantillon global sont que la richesse obtenue grâce à la loterie augmente la probabilité de mariage et la fécondité à court et moyen terme, alors qu'il n'y a pas d'effet sur le risque de divorce. Mais ces résultats masquent une hétérogénéité considérable selon le sexe. En fait, seuls les hommes connaissent une augmentation de la probabilité de mariage et de la fécondité. De plus, le risque de divorce diminue chez les hommes, alors qu'il augmente chez les femmes.

Comment expliquez-vous que pour les gagnants masculins, la richesse augmente le mariage, la fertilité et réduit le risque de divorce, alors que pour les femmes, elle augmente le risque de divorce (à court terme) ?

Les résultats suggèrent que la richesse obtenue grâce à la loterie augmente l'attrait des hommes en tant que partenaires potentiels et actuels, mais que ce n'est pas le cas pour les femmes. L'augmentation du risque de divorce chez les femmes a plusieurs explications possibles, mais nous pensons que l'explication la plus parcimonieuse est que les gains de la loterie ont permis à certaines femmes qui envisageaient de toute façon de divorcer de se permettre de le faire plus tôt - le célibat devient tout simplement plus abordable après avoir gagné à la loterie.

En principe, le fait de donner aux femmes une grosse somme d'argent devrait résoudre les problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en favorisant la fécondité et le mariage. Ces données suggèrent-elles que le fait de concentrer les allocations familiales sur les hommes stimule la fertilité ? Dans quelle mesure ?

D'une certaine manière, l'augmentation du risque de divorce chez les femmes suggère que le gain à la loterie pourrait résoudre un problème d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour elles, mais pas celui auquel nous pensons habituellement. Si notre interprétation est correcte, les femmes qui ont divorcé vivaient des mariages malheureux, mais ne pouvaient pas se permettre de divorcer avant de gagner à la loterie.

En ce qui concerne les allocations familiales et la fécondité, nos résultats vont dans le sens que vous suggérez. Mais il y a plusieurs mises en garde. Tout d'abord, il n'est pas clair si une augmentation des allocations attendues, c'est-à-dire des allocations après le mariage et la naissance des enfants, affecte la décision de se marier et d'avoir des enfants. En outre, l'augmentation des allocations pour tous les hommes peut avoir un effet différent de l'augmentation pour quelques hommes. Supposons, par exemple, que la richesse ait un impact sur le taux de mariage des hommes parce qu'elle rend les hommes plus attrayants en tant que conjoints par rapport aux autres hommes. En donnant le même montant à tous les hommes, l'attrait relatif des hommes les uns par rapport aux autres reste inchangé, et il est possible que l'augmentation de l'allocation pour tous les hommes n'ait que très peu d'impact sur les choix matrimoniaux qui, à leur tour, pourraient affecter la fertilité.

Une autre préoccupation est que l'effet sexué sur la fécondité semble être en partie dû au fait que la fécondité des femmes diminue davantage avec l'âge que celle des hommes - pour les jeunes gagnants de la loterie, la différence entre la réponse des hommes et des femmes en matière de fécondité est plus faible.

Enfin, il est important de garder à l'esprit que notre effet est assez faible : 1 million de SEK (soit environ 4 à 5 années de revenu annuel moyen disponible) n'augmente la fécondité que de 0,05 enfant. Il est très probable que d'autres politiques, telles que l'augmentation des prestations de congé parental, des horaires de travail plus flexibles, des services de garde d'enfants universels, soient plus rentables pour stimuler la fécondité.

Dans quelle mesure cette étude nous renseigne-t-elle sur les différences entre les sexes en matière de sélection des partenaires ?

Les résultats de l'étude sur la formation des mariages sont cohérents avec la littérature sur les différences entre les sexes dans la sélection des partenaires, qui a montré que la richesse semble améliorer les perspectives de mariage des hommes plus que celles des femmes.