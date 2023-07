Une voiture à Paris, Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Cette affaire Nahel risque d’avoir des effets auxquels on ne s’attendait guère. Elle vient de confirmer ce que les spécialistes de la location et du leasing automobile savaient à demi-mot, mais taisaient. Les loueurs sérieux aussi, se taisent.

L’industrie de la location est devenue une chasse réservée à la Pologne et ca parait ne troubler personne.

Sous réserve des détails de l’enquête sur cette affaire qui a mis la France à feu et à sang, on croit savoir aujourd’hui que Nahel, « le petit ange de Nanterre » conduisait une Mercedes de luxe de couleur jaune immatriculée en Pologne. Il avait 17 ans , il n’avait donc pas de permis. La voiture lui aurait été prêtée par un ami qui l’avait louée sur une plateforme polonaise. La voiture ne serait pas assurée.

Une fois l’émotion retombée, il est probable que l’enquête finira bien par apporter toute la lumière sur cette affaire. Parce qu’on loue aujourd’hui beaucoup de voitures à des entreprises polonaises, parfois même sans le savoir mais souvent en le sachant et pour cause, la Pologne est membre de l’Union européenne, ses entreprises peuvent fonctionner dans les États membres en toute légalité, sauf que les législations réglementaires, financières et fiscales offrent des avantages dont le marché s’est emparé.

On connaissait le plombier Polonais qui offrait des avantages imbattables en termes de prix et de charges, on découvre aujourd hui que le marché de la location a compris ce qu’il fallait faire pour prendre ce marché.

Il fut un temps où les locations de voitures offraient massivement des immatriculations en Belgique, en Allemagne ou au Luxembourg… Désormais c’est la Pologne qui tient le haut du pavé et a des conditions qui suscitent quelques interrogations.

Louer en France une voiture immatriculée en Pologne, c’est possible. C’est même très fréquent vu que la Pologne offre tous les avantages possibles et imaginables.

1er point. Alors que le prix d’une location en France est exorbitant , les polonais offrent des conditions ultra compétitives. En gros , la Pologne a cassé les prix pour éliminer la concurrence des allemands ou des luxembourgeois en Europe. En France, les polonais sont entre 5 et 10 fois moins chers.

2e point. Les immatriculations polonaises permettent d’échapper aux amendes en cas d’infraction. L’administration française a beaucoup de mal à retrouver le conducteur de la voiture pour le verbaliser. Elle a beaucoup de mal à retrouver le loueur qui ne répond pas aux injonctions. Cette pratique est désormais impossible avec les voitures immatriculées en Allemagne ou en Belgique à la suite d'accords réciproques passés entre les Etats. A priori il n’y a pas encore d’accord avec la Pologne. On est donc dans le brouillard.

3e point. L’immatriculation en Pologne permet d’échapper aux retraits de points sur le permis de conduire. Et un permis de conduire se vide très vite de ses points. Surtout les permis aux jeunes conducteurs, d’où la ruée des jeunes sur les voitures de loc’ polonaises.

4e point. Les loueurs polonais ne sont pas exigeant sur les assurances, ils oublient très souvent d’assurer la voiture en demandant au bénéficiaire de le faire ce qu’il oublie également.

5e point. La voiture louée à un loueur polonais peut être sous-louée, plus ou moins officiellement sans beaucoup d’obligations ou de garanties. C’est possible et fréquent. La voiture conduite par Nahel lui avait été « prêtée par un ami ».

Alors que les prix très avantageux attirent évidemment le client, le flou et le laxisme des conditions d’utilisation offrent la voie à tout et n’importe quoi. Parmi les jeunes, surtout, la police a découvert qu’une voiture louée à long terme sur un leasing polonais pouvait être sous louée pour des week-end, des fêtes de mariages ou même des tournages. Très souvent au black. C’est surtout vrai pour les voitures de luxe. Et même de grand luxe. A plus de 150 000 euros. On a vu ces derniers temps des mariages bruyants avec des cortèges de Ferrari, Maserati, Rolls et autre Jaguar.

Cette situation soulève trois séries de questions.

D’abord, une question sous-jacente qui est de comprendre comment est organisé ce marché. Des plateformes polonaises qui gèrent des sites internes et renvoient le client en France sur des bureaux de locations plus ou moins éphémères mais qui sont quand même installées dans les gares ou les aéroports ou sur internet. Les outils le plus redoutables pour attirer le client sont les comparateurs de prix de location, ils sont nombreux, ils sortent en tête de référence sur Google et ils renvoient sur les polonais puisqu’ils sont les moins chers et les plus « cool ». Dans un tel imbroglio, il s’avère très difficile d’y voir clair et de retrouver les véritables responsables en cas de pépin.

Ensuite, les enquêtes ouvertes permettent de soupçonner d’être là devant un moyen de blanchiment d’argent sale via la Pologne qui d’ailleurs n’a pas à appliquer la réglementations concernant les paiements en cash puisque la Pologne n’est toujours pas dans la zone euro.

Enfin quand on se plaint des excès de règlementations europeennes, on pourrait également regretter un déficit d’accords entre les États ou même de normes europeennes, ce qui s’était passé avec le plombier polonais. La Pologne s’était pliée à la norme. Pour l’instant les professionnels de la location de voiture courte et longue durée ne se sont pas plaints,

Dernier point, et c’est le plus curieux dans ces affaires, c’est ce silence des sociétés de locations qui ont pignon sur rue, auxquelles on demande des certificats de vertus mais qui , parfois voisinent avec des bureaux qui travaillent directement avec des polonais. Les Europcar, les Avis, Budget, Dollar, Hertz... Leur silence va devenir coupable.