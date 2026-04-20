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ATLANTI-CULTURE

20 avril 2026

Les Frondeuses, de Yoann Iacono

L'histoire vraie de la création du premier journal entièrement conçu et réalisé par des femmes

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MOTS-CLES

roman , Femmes , journal , pionnières , Presse , histoire , La Fronde

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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