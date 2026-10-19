INSECURITE PUBLIQUE

Les forces de l’ordre sont-elles encore capables de protéger les centres-villes des razzias ?

Une unité de vingt fonctionnaires face à des groupes de plusieurs centaines de pillards ne peut pas interpeller, elle peut seulement survivre. Grenades lacrymogènes suspendues puis rétablies en l’espace d’une journée, renseignement territorial jamais reconstitué depuis 2008, arsenal juridique pensé pour le cortège et non pour la razzia : les failles s’accumulent. Les 793 millions d’euros de sinistres de 2023 annonçaient-ils déjà ce qui allait suivre ?