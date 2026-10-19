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Des policiers se tiennent devant un incendie rue du Faubourg du Temple, tandis que des affrontements éclatent place de la République à la suite d'une manifestation non autorisée, dans le centre de Paris, le 18 octobre 2026, au lendemain des manifestations nationales contre le coût élevé de la vie.
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INSECURITE PUBLIQUE

19 octobre 2026

Les forces de l’ordre sont-elles encore capables de protéger les centres-villes des razzias ?

Une unité de vingt fonctionnaires face à des groupes de plusieurs centaines de pillards ne peut pas interpeller, elle peut seulement survivre. Grenades lacrymogènes suspendues puis rétablies en l’espace d’une journée, renseignement territorial jamais reconstitué depuis 2008, arsenal juridique pensé pour le cortège et non pour la razzia : les failles s’accumulent. Les 793 millions d’euros de sinistres de 2023 annonçaient-ils déjà ce qui allait suivre ?

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MOTS-CLES

Sécurité , manifestations , pillages , débordements , violences , police , casseurs , centre-villes , État , régalien , ordre , citoyens , démocratie

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Driss Aït Youssef

Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.