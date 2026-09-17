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ATLANTI-CULTURE

17 septembre 2026

"Les filles aux mains jaunes" de Michel Bellier : un spectacle historique magnifique qui résonne aujourd’hui encore fortement

La pièce "Les filles aux mains jaunes" de Michel Bellier est à découvrir à La Scène libre.

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Les filles aux mains jaunes , Michel Bellier , culture , culture tops , théâtre , pièce de théâtre , histoire , Première Guerre mondiale , La Scène Libre , France

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Culture
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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