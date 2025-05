ENQUÊTE

« Les faux sauveurs » de Tristane Banon : désinvolture au sein d’un système défaillant

Chaque semaine en France, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont près de 80 % au sein même de leur famille. Dans Les faux sauveurs, premier ouvrage de la collection L’enquête complète, Tristane Banon signe une investigation glaçante sur les failles structurelles du système de protection de l’enfance. Une charge implacable contre une institution gangrenée par l’inaction, les jeux d’ego et les postures médiatiques. Au centre du réquisitoire : la gestion controversée de la Civiise par le juge Edouard Durand, les angles morts du traitement judiciaire, le déni collectif face à l’ampleur des violences, et l’urgence d’une refonte politique. Un essai courageux, sans faux-semblants, pour donner enfin la parole aux victimes et appeler à une vraie révolution des consciences.