ARNAQUES A LA PELLE
6 mars 2026
Les faux courriers des autorités accusant leurs destinataires d'infractions liées à la consultation de site porno reprennent de plus belle
Les escroqueries prenant la forme de faux courriers officiels se multiplient : certains messages, prétendument envoyés par la police ou la gendarmerie, accusent leurs destinataires d’infractions graves — parfois liées à la consultation de sites pornographiques — et les poussent à payer rapidement. Si ces pratiques sont connues, elles restent dangereuses : certaines victimes, bouleversées, ne s’en sont jamais remises. Comment reconnaître un faux courrier ? Comment réagir ? Et d’où viennent ces arnaques ? Éléments de réponse.
2 min de lecture
Philippe Vénère a été policier pendant 40 ans. Ce grand spécialiste français du doit des automobilistes a été notamment commissaire divisionnaire et officier du ministère public du tribunal de police de Paris de 1992 à 1996. Il a également enseigné à Paris 8 où il a effectué plusieurs travaux de recherche sur la délinquance des mineurs.
Il a publié Manuel de résistance contre l'impôt policier (J'ai lu / mars 2011) et Les flics sont-ils devenus incompétents ? (Max Milo / septembre 2011)
