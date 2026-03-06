ARNAQUES A LA PELLE

6 mars 2026

Les faux courriers des autorités accusant leurs destinataires d'infractions liées à la consultation de site porno reprennent de plus belle

Les escroqueries prenant la forme de faux courriers officiels se multiplient : certains messages, prétendument envoyés par la police ou la gendarmerie, accusent leurs destinataires d’infractions graves — parfois liées à la consultation de sites pornographiques — et les poussent à payer rapidement. Si ces pratiques sont connues, elles restent dangereuses : certaines victimes, bouleversées, ne s’en sont jamais remises. Comment reconnaître un faux courrier ? Comment réagir ? Et d’où viennent ces arnaques ? Éléments de réponse.