AIDE OU BEQUILLE ?

7 avril 2026

Les étudiants laissent‑ils vraiment l’IA écrire à leur place ? Une étude rebat les cartes

Les débats sur l’IA générative dans l’enseignement supérieur ont été alimentés par des études portant sur des travaux d’étudiants déjà terminés, ou sur des données d’enquêtes auto-déclarées. Les recherches montrent que les outils d’intelligence artificielle peuvent soutenir l’apprentissage, mais ont également soulevé des préoccupations, notamment la dépendance excessive des étudiants, la tricherie, et la possible dégradation de la pensée critique et de l’engagement.