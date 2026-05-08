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Blurred backgroundCarte des Etats-Unis divisés en 4 régions de population égale.
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THE WORLD IN MAPS

8 mai 2026

Les États-Unis coupés en quatre : la carte qui casse le mythe d’une Amérique surconcentrée

Cette carte des États-Unis répartit la population américaine en quatre zones démographiques strictement équivalentes. Un découpage surprenant qui révèle une réalité souvent mal perçue : malgré quelques mégapoles emblématiques, aucune région ne concentre à elle seule une part écrasante de la population du pays.

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MOTS-CLES

the world in maps , États-Unis , démographie

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Société
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