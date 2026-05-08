THE WORLD IN MAPS
8 mai 2026
Les États-Unis coupés en quatre : la carte qui casse le mythe d’une Amérique surconcentrée
Cette carte des États-Unis répartit la population américaine en quatre zones démographiques strictement équivalentes. Un découpage surprenant qui révèle une réalité souvent mal perçue : malgré quelques mégapoles emblématiques, aucune région ne concentre à elle seule une part écrasante de la population du pays.
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MOTS-CLESthe world in maps , États-Unis , démographie
THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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