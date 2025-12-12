CATASTROPHE A VENIR ?

12 décembre 2025

Les erreurs de l'IA pourraient bien être impossibles à éliminer et voilà les conclusions à en tirer en matière de santé

Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans des domaines sensibles, certains fantasment déjà un avenir où elle pourrait même prescrire des médicaments sans intervention humaine. Mais les erreurs inhérentes à ces systèmes, et les risques mortels qu’elles pourraient entraîner en santé, posent une question urgente : peut-on réellement accepter qu’une technologie fondamentalement imparfaite décide seule du sort des patients ?