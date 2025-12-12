POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Claudia da Costa Leite, professeure au Département de radiologie et d'oncologie, travaille sur une plateforme d'identification des lésions pulmonaires grâce à l'intelligence artificielle, au Brésil, pour diagnostiquer le Covid-19.

©

Claudia da Costa Leite, professeure au Département de radiologie et d'oncologie, travaille sur une plateforme d'identification des lésions pulmonaires grâce à l'intelligence artificielle, au Brésil, pour diagnostiquer le Covid-19.

CATASTROPHE A VENIR ?

12 décembre 2025

Les erreurs de l'IA pourraient bien être impossibles à éliminer et voilà les conclusions à en tirer en matière de santé

Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans des domaines sensibles, certains fantasment déjà un avenir où elle pourrait même prescrire des médicaments sans intervention humaine. Mais les erreurs inhérentes à ces systèmes, et les risques mortels qu’elles pourraient entraîner en santé, posent une question urgente : peut-on réellement accepter qu’une technologie fondamentalement imparfaite décide seule du sort des patients ?

Photo of Carlos Gershenson
Carlos Gershenson Go to Carlos Gershenson page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Santé , erreurs , données , classifiabilité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Carlos Gershenson image
Carlos Gershenson
Professeur d'innovation

Carlos Gershenson est professeur d'innovation à l'École des sciences des systèmes et du génie industriel du Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science de l'Université d'État de New York à Binghamton.

Populaires

1Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
2Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
3Voilà pourquoi Elon Musk se trompe en pensant que détruire l’UE sauverait l’Europe (et ça n’a rien à voir avec le fait d’être souverainiste ou fédéraliste…)
4La guerre du RN aura bien lieu
5Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
6À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
7Si la course à la présidentielle est à l’image des débats parlementaires, pour les milieux d’affaires le résultat serait catastrophique