©
Claudia da Costa Leite, professeure au Département de radiologie et d'oncologie, travaille sur une plateforme d'identification des lésions pulmonaires grâce à l'intelligence artificielle, au Brésil, pour diagnostiquer le Covid-19.
CATASTROPHE A VENIR ?
12 décembre 2025
Les erreurs de l'IA pourraient bien être impossibles à éliminer et voilà les conclusions à en tirer en matière de santé
Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans des domaines sensibles, certains fantasment déjà un avenir où elle pourrait même prescrire des médicaments sans intervention humaine. Mais les erreurs inhérentes à ces systèmes, et les risques mortels qu’elles pourraient entraîner en santé, posent une question urgente : peut-on réellement accepter qu’une technologie fondamentalement imparfaite décide seule du sort des patients ?
5 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Carlos Gershenson est professeur d'innovation à l'École des sciences des systèmes et du génie industriel du Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science de l'Université d'État de New York à Binghamton.
Populaires
Carlos Gershenson est professeur d'innovation à l'École des sciences des systèmes et du génie industriel du Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science de l'Université d'État de New York à Binghamton.