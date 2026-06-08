MINUTE TECH

8 juin 2026

Les écrans de nos smartphones n’ont pas la même spectre de couleur que l’oeil humain et l’IA creuse encore le fossé entre les images numériques et la réalité

Une plume de paon au soleil passe du bleu au vert au bronze au fur et à mesure que vous la tournez. Photographiez-la, et ce chatoiement se réduit à un seul angle, une seule exposition, un seul compromis.