MINUTE TECH
8 juin 2026
Les écrans de nos smartphones n’ont pas la même spectre de couleur que l’oeil humain et l’IA creuse encore le fossé entre les images numériques et la réalité
Une plume de paon au soleil passe du bleu au vert au bronze au fur et à mesure que vous la tournez. Photographiez-la, et ce chatoiement se réduit à un seul angle, une seule exposition, un seul compromis.
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MOTS-CLEScouleurs , écrans , oeil , nature , numérique , Intelligence Artificielle , science , perception humaine
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Douglas Goodwin est chargé de cours en design et arts médiatiques, Université de Californie à Los Angeles Professeur spécialisé en animation expérimentale, California Institute of the Arts
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A PROPOS DES AUTEURS
Douglas Goodwin est chargé de cours en design et arts médiatiques, Université de Californie à Los Angeles Professeur spécialisé en animation expérimentale, California Institute of the Arts