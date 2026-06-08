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Les petits carrés peuvent sembler être de la même couleur, mais si vous les comparez à la bande de carrés du bas, ils sont en fait de teintes différentes.
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MINUTE TECH

8 juin 2026

Les écrans de nos smartphones n’ont pas la même spectre de couleur que l’oeil humain et l’IA creuse encore le fossé entre les images numériques et la réalité

Une plume de paon au soleil passe du bleu au vert au bronze au fur et à mesure que vous la tournez. Photographiez-la, et ce chatoiement se réduit à un seul angle, une seule exposition, un seul compromis.

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MOTS-CLES

couleurs , écrans , oeil , nature , numérique , Intelligence Artificielle , science , perception humaine

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Douglas Goodwin

Douglas Goodwin est chargé de cours en design et arts médiatiques, Université de Californie à Los Angeles Professeur spécialisé en animation expérimentale, California Institute of the Arts