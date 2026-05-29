ATLANTI-CULTURE
29 mai 2026
"Les deux frères et les lions" de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre : une histoire vraie sur l’ultralibéralisme et un spectacle réjouissant à travers deux destins exceptionnels
"Les deux frères et les lions" de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre est à voir au Théâtre de l’oeuvre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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