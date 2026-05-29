ATLANTI-CULTURE

29 mai 2026

"Les deux frères et les lions" de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre : une histoire vraie sur l’ultralibéralisme et un spectacle réjouissant à travers deux destins exceptionnels

"Les deux frères et les lions" de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre est à voir au Théâtre de l’oeuvre.