Les cryptomonnaies de banques centrales, c’est maintenant

Cette photographie prise le 26 avril 2021 à Paris montre un exemplaire physique de la crypto-monnaie Bitcoin sur des billets de banque étrangers.

Tobias Adrian est conseiller financier et directeur du département des marchés monétaires et financiers du Fonds monétaire international.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

En octobre 2020, les Bahamas ont lancé un nouveau type de monnaie numérique : "les dollars de sable". Ces jetons numériques sont émis par la banque centrale du pays et ont cours légal, avec le même statut juridique que leur monnaie d'antan - billets et pièces en papier. Le dollar de sable est de l'argent liquide, mais il n'a pas de forme physique. Les résidents des Bahamas peuvent désormais télécharger un porte-monnaie électronique sur leur téléphone, le charger de dollars des sables et le dépenser d'une simple pression.

Pour l'instant, seuls deux pays ont officiellement lancé de telles monnaies numériques de banque centrale (CBDC) : les Bahamas et le Nigeria. Mais de nombreux autres pays procèdent activement à des essais de CBDC, notamment la Chine et les pays de l'Eastern Caribbean Currency Union. Plus de 100 pays étudient cette idée. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a publié en janvier dernier un document de travail sur les CBDC, dans lequel elle examine tous les risques et toutes les possibilités.

C'est un moment passionnant dans l'évolution de la monnaie. Ces dernières années, les crypto-actifs (souvent appelés "crypto-monnaies") comme le bitcoin ont connu un véritable boom. Aujourd'hui, les entreprises innovent avec des alternatives moins risquées, notamment les "stablecoins", et les pays étudient les CBDC. Toutes ces formes de monnaie sont susceptibles d'exister côte à côte dans un nouveau continuum, les deux formes de monnaie les plus courantes aujourd'hui (l'argent liquide et les dépôts bancaires) étant confrontées à une rude concurrence. Ce paysage en évolution est porteur de la promesse de faciliter les paiements internationaux, d'améliorer l'accès aux microcrédits et de réduire les coûts de transaction. Mais il y a aussi de grands risques à éviter.

L'argent, ne l'oublions pas, a déjà parcouru un long chemin, passant des perles aux pièces d'or, puis aux billets de banque et aux cartes de crédit. Au début des années 1900, les monnaies nationales étaient généralement adossées à des matières premières ; ce n'est plus le cas. Le dollar américain, par exemple, s'est détaché de l'étalon-or au début des années 1930, devenant une monnaie "fiduciaire" dont la valeur est uniquement soutenue par la parole du gouvernement. Puis, avec la montée en puissance et l'utilisation des ordinateurs, les paiements électroniques sont devenus omniprésents.

Ces dernières années, l'essor des crypto-actifs (souvent appelés crypto-monnaies, ils ne sont pas vraiment des monnaies, mais plutôt des actifs ayant une valeur et un attrait spéculatifs) a connu un essor considérable. Il s'agit d'actifs émis à titre privé et sécurisés par la cryptographie - des actifs décentralisés qui permettent des transactions de pair à pair sans intermédiaire comme une banque. Depuis le lancement du bitcoin en 2009, on estime que 14 000 différents types de crypto-actifs ont été émis, du litecoin à l'ethereum, détenant une valeur de marché estimée à 2,3 trillions de dollars américains à la fin de 2021. Ils sont très volatils, peu souvent acceptés et comportent un coût de transaction élevé.

La volatilité des cryptoactifs a suscité un intérêt pour les stablecoins, qui sont généralement émis par une entité telle qu'un opérateur de paiement ou une banque, et tentent d'offrir une stabilité des prix en liant leur valeur à un actif fixe tel que le dollar américain ou l'or. Le Tether gold et le PAX gold sont deux des monnaies stables adossées à l'or les plus liquides. Il existe de nombreux stablecoins avec différentes nuances de stabilité, et leur croissance est exponentielle. Les stablecoins, contrairement aux crypto-actifs, ont le potentiel de devenir des instruments de paiement mondiaux.

Les CBDC peuvent être considérées comme un nouveau type de monnaie fiduciaire qui élargit l'accès numérique aux réserves des banques centrales, les mettant à la disposition du grand public et non plus seulement des banques commerciales. Une CBDC combinerait la nature numérique de la banque avec les transactions de pair à pair de l'argent liquide. Mais de nombreuses questions subsistent quant au fonctionnement de la CBDC d'un pays donné : Les fonds existeraient-ils sur un compte à la banque ou se rapprocheraient-ils de l'argent liquide en se matérialisant sous forme de jetons numériques ? Les CBDC paieraient-elles des taux d'intérêt comme un dépôt bancaire, ou non ? Aux Bermudes, le dollar de sable est géré par la banque centrale du pays, il est soumis à certaines restrictions de quantité et ne paie pas d'intérêt.

Les CBDC présentent des avantages importants : Elles ont le potentiel de rendre les systèmes de paiement plus rentables, plus compétitifs et plus résilients. Elles réduiraient, par exemple, le coût de la gestion des liquidités physiques d'un pays, une dépense considérable pour certains pays qui ont une grande masse terrestre ou de nombreuses îles dispersées.

Les CBDC pourraient contribuer à améliorer les paiements transfrontaliers, qui reposent actuellement sur des relations bancaires à plusieurs niveaux, créant ainsi de longues chaînes de paiement qui sont lentes, coûteuses et difficiles à suivre. Les CBDC pourraient également contribuer à rendre les systèmes de paiement plus résilients grâce à la mise en place d'une plate-forme décentralisée, ce qui permettrait de renforcer l'infrastructure de paiement contre les risques opérationnels et les cyberattaques.

De nombreux pays comptent un grand nombre de personnes sans compte bancaire : Les "non bancarisés" n'ont souvent pas accès aux prêts, aux intérêts ou à d'autres services financiers et de paiement. Les CBDC pourraient transformer leur vie en les faisant entrer dans le système financier.

Mais il y a aussi des risques. L'un des plus importants serait que tout le monde décide de détenir un grand nombre de CBDC et retire soudainement son argent des banques. Les banques seraient alors obligées d'augmenter les taux d'intérêt sur les dépôts pour conserver leurs clients, ou d'appliquer des taux d'intérêt plus élevés sur les prêts. Moins de gens obtiendraient des crédits et l'économie pourrait ralentir. Par ailleurs, si les CBDC réduisent les coûts de détention et de transaction en devises étrangères, les pays dotés d'institutions faibles, d'une inflation élevée ou de taux de change volatils pourraient voir les consommateurs et les entreprises abandonner la vente en gros de leur monnaie nationale.

Il existe des moyens de contourner ces problèmes. Par exemple, les banques centrales pourraient offrir des taux d'intérêt plus bas sur les avoirs en CBDC (qui apparaissent au passif du bilan d'une banque centrale) que sur les autres formes de passif de la banque centrale, ou ne distribuer les CBDC que par l'intermédiaire des institutions financières existantes.

Les institutions s'empressent maintenant d'élaborer de nouvelles règles et réglementations pour couvrir toutes ces éventualités et déterminer comment traiter les nouvelles formes d'argent : comme des dépôts, des titres ou des marchandises. Le Groupe d'action financière, organisme intergouvernemental de surveillance, a par exemple modifié ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et sa norme de lutte contre le financement du terrorisme à la lumière des actifs virtuels ; le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié un document sur la manière dont les banques peuvent limiter prudemment leur exposition aux crypto-actifs. Le Fonds monétaire international (où je travaille) est sur le coup et fournit une analyse indépendante de ces questions.

Tout le monde va devoir réfléchir rapidement et sur le vif. Les banques centrales devront se rapprocher d'Apple ou de Microsoft pour maintenir les CBDC à la frontière de la technologie et dans les portefeuilles des utilisateurs. À l'avenir, l'argent pourra être transféré par des moyens entièrement nouveaux, y compris automatiquement par des puces intégrées dans des produits de tous les jours. Cela nécessitera de fréquentes refontes technologiques et une diversité de types de monnaie. Quelle que soit la forme que prend actuellement votre argent, dans votre banque, votre portefeuille et votre téléphone, attendez-vous à ce que le futur proche soit très différent.

Les formes croissantes de l'argent

L'argent liquide : Objets physiques tels que des pièces et des billets garantis par un gouvernement. Permet d'effectuer des transactions de pair à pair sans qu'une banque soit impliquée, mais peut s'avérer peu pratique.

Dépôts bancaires : Permettent des transactions numériques pratiques de fonds garantis par un gouvernement, et l'accès à des services bancaires tels que les prêts et les intérêts, mais les transactions internationales peuvent être délicates.

Crypto-actifs (par exemple, le bitcoin) : Permettent des transactions numériques anonymes de pair à pair sans aucun intermédiaire comme une banque, mais leur valeur est très volatile.

Monnaies stables (par exemple, l'or tether) : Comme les crypto-actifs mais adossés à des actifs fixes comme le dollar américain ou l'or.

Monnaies numériques de banque centrale (par exemple, les dollars de sable) : Monnaie numérique avec un cachet d'approbation national ; les détails varient et il n'y a pas encore de norme internationale.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.