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ATLANTI-CULTURE

26 juin 2026

"Les crimes de la maison bleue" : la première édition en français de ce polar culte au Japon

De : Yukito Ayatsuji Editions Seuil/ Verso Traduit du japonais par Patrick Honoré Parution en mai 2026, EO 1987 384 pages 20,9 €

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MOTS-CLES

crime , maison bleue , Japon , roman , polar , Yukito Ayatsuji , seuil

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 