RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les coraux des îles Galapagos montrent que les Niños récents sont plus extrêmes que ceux des 1000 dernières années

Les coraux des Galápagos viennent de livrer une inquiétante mémoire du climat. En reconstituant l’histoire d’El Niño sur un millénaire, des chercheurs ont établi que les épisodes observés depuis 40 ans sont en moyenne plus intenses que ceux des siècles précédents. Une évolution qui coïncide avec le réchauffement climatique et pourrait annoncer des phénomènes météorologiques extrêmes encore plus violents.