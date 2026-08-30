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Blurred backgroundDes coraux, des éponges, des anémones, des crustacés, des échinodermes et d'autres espèces animales recensées par le véhicule sous-marin télécommandé SuBastian (ROV) lors de son exploration d'une dorsale sous-marine au nord de Roca Redonda, dans l'archipel des Galápagos (Équateur).
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

30 août 2026

Les coraux des îles Galapagos montrent que les Niños récents sont plus extrêmes que ceux des 1000 dernières années

Les coraux des Galápagos viennent de livrer une inquiétante mémoire du climat. En reconstituant l’histoire d’El Niño sur un millénaire, des chercheurs ont établi que les épisodes observés depuis 40 ans sont en moyenne plus intenses que ceux des siècles précédents. Une évolution qui coïncide avec le réchauffement climatique et pourrait annoncer des phénomènes météorologiques extrêmes encore plus violents.

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MOTS-CLES

coraux , CORAIL , enseignements , histoire , réchauffement climatique , températures , courants , océans , chaleur , risques , planète , Galapagos , El Niño , La Nina , environnement , courant d'air

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Julia Cole

Julia Cole est professeure en sciences de la Terre et de l'environnement à l'Université du Michigan.

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