Santéil y a 2 heures
Un chat. (Image d'illustration)
Un chat. (Image d'illustration) © Flickr / Stéfan
Santé animale

Les chats peuvent aussi être atteint de démence sénile, voilà les signes à surveiller

Souvent méconnue des propriétaires, la démence féline touche pourtant de nombreux chats âgés — parfois dès 7 ans. Changements de comportement, désorientation, anxiété ou troubles du sommeil en sont les principaux signes. Les identifier à temps, puis adapter l’environnement et l’alimentation, peut aider à ralentir la progression de la maladie et assurer un meilleur confort de vie à son compagnon.

avec Emily Blackwell etSara Lawrence-Mills
author imageEmily Blackwell

Emily Blackwell est Maître de conférences en comportement et bien-être animal à l'Université de Bristol.

Voir la bio »
author imageSara Lawrence-Mills

Chercheuse postdoctorale, École vétérinaire de Bristol, Université de Bristol

Voir la bio »

