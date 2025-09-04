Santé animale

Les chats peuvent aussi être atteint de démence sénile, voilà les signes à surveiller

Souvent méconnue des propriétaires, la démence féline touche pourtant de nombreux chats âgés — parfois dès 7 ans. Changements de comportement, désorientation, anxiété ou troubles du sommeil en sont les principaux signes. Les identifier à temps, puis adapter l’environnement et l’alimentation, peut aider à ralentir la progression de la maladie et assurer un meilleur confort de vie à son compagnon.