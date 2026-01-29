POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Les belles promesses"

"Les belles promesses"

ATLANTI-CULTURE

29 janvier 2026

"Les belles promesses" : 1963-1968, tensions entre les deux mondes de la France urbaine et la France rurale

De : Pierre Lemaitre Calmann-lévy Publication le 6 janvier 2026 499 pages 23,90 Euros

Photo of Marie-Suzanne Ferru
Marie-Suzanne Ferru Go to Marie-Suzanne Ferru page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Les belles promesses , Pierre Lemaître , roman , Calmann-Lévy

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Suzanne Ferru image
Marie-Suzanne Ferru

Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

Populaires

1Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
2Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
3Cette manière de consommer de l’alcool chère aux quadras/quinquas aussi dangereuse que le binge drinking
4À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
5Quand le patron d’Anthropic jette une lumière crue sur les risques que l’IA fait selon lui courir à l’Humanité
6Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
7Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant