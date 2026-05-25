L'AVENIR DE L'ESPACE
25 mai 2026
Les 6 leçons d’Elon Musk pour le futur contenues dans le manifeste d’introduction en bourse de SpaceX
Ce n'est pas un simple prospectus financier qu'Elon Musk a publié avec l'introduction en bourse de SpaceX : c'est un manifeste civilisationnel. Data centers orbitaux, marchés "trillionnaires" dans l'espace, énergie comme nouvelle matière première stratégique, pouvoir hybride entre États et géants technologiques : le futur se conçoit désormais en gigawatts et en satellites.
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MOTS-CLESSpaceX , introduction en bourse , Elon musk , espace , lune , Mars , data centers , marchés , colonisation
THEMATIQUESTech & IA
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
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Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau