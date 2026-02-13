POLITIQUE
Les leaders de l'Union européenne se réunissent près de Bruxelles pour discuter de la bonne façon de sauvegarder l'avenir européen.
COMPETITIVITE EUROPEENNE

13 février 2026

Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?

Les dirigeants européens se sont retrouvés ce jeudi 12 février 2026 au château d'Alden Biesen, en Belgique, avec Ursula von der Leyen, Mario Draghi et Enrico Letta pour un huis clos informel, à la veille de la Munich Security Conference. Objectif : relancer la compétitivité de l'UE… malgré des désaccords frontaux et de sacrés angles morts.

Christophe Bouillaud

