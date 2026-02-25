EXPLICATIONS

25 février 2026

L’erreur fondamentale de la PPE

La PPE, pour programmation pluriannuelle de l’énergie, vient d’être publiée par le gouvernement. Elle engage la France, en théorie du moins, pour les dix prochaines années, sur un sujet absolument essentiel. Malheureusement, ce document repose sur une erreur fondamentale. Il affirme que notre consommation d’électricité va augmenter fortement. Alors que c’est l’inverse qui se passe. Cette différence invalide tout le reste du document.