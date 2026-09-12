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Le Conseil européen des 23 et 24 octobre consacrera l'essentiel de son temps à l'obtention d'une décision finale en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030. (Image d'illustration)
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VENT DE PANIQUE

12 septembre 2026

L’épisode El Niño de 2026 s’annonce spectaculaire : il affecte déjà le transport maritime, le comportement des poissons et les températures

L’épisode El Niño de 2026-2027 pourrait être le plus puissant jamais observé, avec des conséquences majeures sur le climat, les écosystèmes et l’économie mondiale.

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MOTS-CLES

environnement , climat , El Niño , choc climatique

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Steven Paton

Biologiste chercheur au Smithsonian Tropical Research Institute, Smithsonian Institution.

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