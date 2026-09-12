VENT DE PANIQUE

L’épisode El Niño de 2026 s’annonce spectaculaire : il affecte déjà le transport maritime, le comportement des poissons et les températures

L’épisode El Niño de 2026-2027 pourrait être le plus puissant jamais observé, avec des conséquences majeures sur le climat, les écosystèmes et l’économie mondiale.