VENT DE PANIQUE
12 septembre 2026
L’épisode El Niño de 2026 s’annonce spectaculaire : il affecte déjà le transport maritime, le comportement des poissons et les températures
L’épisode El Niño de 2026-2027 pourrait être le plus puissant jamais observé, avec des conséquences majeures sur le climat, les écosystèmes et l’économie mondiale.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESenvironnement , climat , El Niño , choc climatique
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Biologiste chercheur au Smithsonian Tropical Research Institute, Smithsonian Institution.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Biologiste chercheur au Smithsonian Tropical Research Institute, Smithsonian Institution.