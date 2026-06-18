L’épidémie d’Ebola pourrait s’être propagée au-delà de l’Afrique ; comment réagissent autorités sanitaires (américaines)

Le Dr Md Saiful Islam est épidémiologiste social et maître de conférences à l'École de santé publique de la Faculté de médecine et de santé de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Ses recherches et son enseignement portent sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, la surveillance et les enquêtes épidémiologiques, ainsi que sur la prévention et le contrôle des infections, notamment la résistance aux antimicrobiens et la vaccination.