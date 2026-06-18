VIRUS MORTEL
18 juin 2026
L’épidémie d’Ebola pourrait s’être propagée au-delà de l’Afrique ; comment réagissent autorités sanitaires (américaines)
La dernière épidémie d'Ebola ne montre aucun signe de ralentissement.
4 min de lecture
Abrar Ahmad Chughtai est un épidémiologiste médical, possédant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé auprès d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales.
La professeure Holly Seale est spécialiste en sciences sociales à l'École de santé publique de l'UNSW Sydney et coprésidente du Groupe de collaboration sur les sciences sociales et la vaccination.
Le Dr Md Saiful Islam est épidémiologiste social et maître de conférences à l'École de santé publique de la Faculté de médecine et de santé de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Ses recherches et son enseignement portent sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, la surveillance et les enquêtes épidémiologiques, ainsi que sur la prévention et le contrôle des infections, notamment la résistance aux antimicrobiens et la vaccination.
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Abrar Ahmad Chughtai est un épidémiologiste médical, possédant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé auprès d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales.
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