CONFRONTATION
31 mars 2026
Léon XIV à l’assaut du trumpisme : le Vatican face à la Maison Blanche, combien de divisions ?
Le pape Léon XIV a présidé la messe du dimanche des Rameaux, jour de la Passion du Seigneur, et médite sur Jésus, qui rejette la guerre et "refuse d'écouter les prières de ceux qui font la guerre".
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THEMATIQUESReligion
Jean-Marie Guénois est un vaticaniste et journaliste français spécialisé dans les questions religieuses internationales.
Journaliste spécialiste du Vatican, Constance Colonna-Cesari est l’auteur de Urbi et orbi, enquête sur la géopolitique vaticane (La Découverte, 1992), Le Pape, combien de divisions ? (Dagorno, 1994), Benoît XVI, les clés d’une vie (Éditions Philippe Rey, 2005), Pie, Jean, Paul et les autres, Histoire de la Papauté au XXème siècle (Arte, 52mn, 1995) et d’un dernier film consacré au Pontificat de François diffusé en Amérique latine (François, Mythes et menaces, Kepler Prod, mars 2014).
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Jean-Marie Guénois est un vaticaniste et journaliste français spécialisé dans les questions religieuses internationales.
Journaliste spécialiste du Vatican, Constance Colonna-Cesari est l’auteur de Urbi et orbi, enquête sur la géopolitique vaticane (La Découverte, 1992), Le Pape, combien de divisions ? (Dagorno, 1994), Benoît XVI, les clés d’une vie (Éditions Philippe Rey, 2005), Pie, Jean, Paul et les autres, Histoire de la Papauté au XXème siècle (Arte, 52mn, 1995) et d’un dernier film consacré au Pontificat de François diffusé en Amérique latine (François, Mythes et menaces, Kepler Prod, mars 2014).