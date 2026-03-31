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Le pape Léon XIV arrive sur la place Saint-Pierre au Vatican le 29 mars 2026 pour célébrer la messe du dimanche des Rameaux.
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CONFRONTATION

31 mars 2026

Léon XIV à l’assaut du trumpisme : le Vatican face à la Maison Blanche, combien de divisions ?

Le pape Léon XIV a présidé la messe du dimanche des Rameaux, jour de la Passion du Seigneur, et médite sur Jésus, qui rejette la guerre et "refuse d'écouter les prières de ceux qui font la guerre".

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MOTS-CLES

pape , léon XIV , Etats-Unis , Guerre en Iran , Vatican , influence , Donald Trump

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marie Guénois

Jean-Marie Guénois est un vaticaniste et journaliste français spécialisé dans les questions religieuses internationales.

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Constance Colonna-Cesari

Journaliste spécialiste du Vatican, Constance Colonna-Cesari est l’auteur de Urbi et orbi, enquête sur la géopolitique vaticane (La Découverte, 1992), Le Pape, combien de divisions ? (Dagorno, 1994), Benoît XVI, les clés d’une vie (Éditions Philippe Rey, 2005), Pie, Jean, Paul et les autres, Histoire de la Papauté au XXème siècle (Arte, 52mn, 1995) et d’un dernier film consacré au Pontificat de François diffusé en Amérique latine (François, Mythes et menaces, Kepler Prod, mars 2014). 

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