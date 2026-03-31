Léon XIV à l’assaut du trumpisme : le Vatican face à la Maison Blanche, combien de divisions ?

Journaliste spécialiste du Vatican, Constance Colonna-Cesari est l’auteur de Urbi et orbi, enquête sur la géopolitique vaticane (La Découverte, 1992), Le Pape, combien de divisions ? (Dagorno, 1994), Benoît XVI, les clés d’une vie (Éditions Philippe Rey, 2005), Pie, Jean, Paul et les autres, Histoire de la Papauté au XXème siècle (Arte, 52mn, 1995) et d’un dernier film consacré au Pontificat de François diffusé en Amérique latine (François, Mythes et menaces, Kepler Prod, mars 2014).