EFFET PLACEBO
23 avril 2026
L’effet placebo peut être aussi efficace qu’un vrai médicament mais votre corps a peut-être besoin de son autorisation pour l’utiliser.
L’effet placebo désigne l’amélioration des symptômes que les patients ressentent après l’administration d’un traitement inerte, comme un comprimé de sucre. Attribué à l’attente, au contexte et aux signaux sociaux plutôt qu’à la pharmacologie, l’effet placebo est souvent considéré comme purement psychologique. Pourtant, des décennies de recherche ont démontré qu’il est loin d’être une simple illusion.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESmédecine , soignants , placebo , effet placebo
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Conversation The
Média indépendant. Des analyses informées pour nourrir le débat sur les grands sujets et enjeux du monde.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Conversation The
Média indépendant. Des analyses informées pour nourrir le débat sur les grands sujets et enjeux du monde.