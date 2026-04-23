EFFET PLACEBO

23 avril 2026

L’effet placebo peut être aussi efficace qu’un vrai médicament mais votre corps a peut-être besoin de son autorisation pour l’utiliser.

L’effet placebo désigne l’amélioration des symptômes que les patients ressentent après l’administration d’un traitement inerte, comme un comprimé de sucre. Attribué à l’attente, au contexte et aux signaux sociaux plutôt qu’à la pharmacologie, l’effet placebo est souvent considéré comme purement psychologique. Pourtant, des décennies de recherche ont démontré qu’il est loin d’être une simple illusion.