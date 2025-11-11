Un militaire ukrainien pilote un drone lors de la compétition de course de drones « Wild Drones », qui simule des conditions de combat, à Kamianets-Podilskyi, dans la région de Khmelnytsky, le 5 octobre 2025, en pleine invasion russe de l'Ukraine.
© YURIY DYACHYSHYN / AFP
GUERRE MODERNE
11 novembre 2025
Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes
Les drones et l'IA transforment profondément le champ de bataille, rendant obsolètes beaucoup de doctrines et d’équipements traditionnels. Un rapport russe rédigé par des responsables militaires majeurs alerte sur ces failles.
5 min de lecture
Spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).
Populaires
Spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).