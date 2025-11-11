POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un militaire ukrainien pilote un drone lors de la compétition de course de drones « Wild Drones », qui simule des conditions de combat, à Kamianets-Podilskyi, dans la région de Khmelnytsky, le 5 octobre 2025, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

Un militaire ukrainien pilote un drone lors de la compétition de course de drones « Wild Drones », qui simule des conditions de combat, à Kamianets-Podilskyi, dans la région de Khmelnytsky, le 5 octobre 2025, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

© YURIY DYACHYSHYN / AFP

GUERRE MODERNE

11 novembre 2025

Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes

Les drones et l'IA transforment profondément le champ de bataille, rendant obsolètes beaucoup de doctrines et d’équipements traditionnels. Un rapport russe rédigé par des responsables militaires majeurs alerte sur ces failles.

Photo of Xavier Tytelman
Xavier Tytelman Go to Xavier Tytelman page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Tytelman image
Xavier Tytelman

Spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr). 

Populaires

1Nexperia : la Chine remporte son bras de fer avec les Pays-Bas et voilà ce que ça révèle de la puissance de l’arme des terres rares
2Budget 2026 : le décryptage choc de Sarah Knafo
3Inégalités salariales femmes hommes : et si l’explication des évolutions récentes avait une toute autre explication que ce qu’imaginent les féministes ?
4L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
5Najat Vallaud-Belkacem, prof de maths aux étranges calculs : « La régularisation de 250 000 clandestins rapporterait 3,3 milliards d’euros à l’Etat »
6L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
7Ce tsunami de robotisation qui s’apprête à déferler sur nos marchés du travail