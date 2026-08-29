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Jordan Bardella, Marine Le Pen : "C'est toi et moi contre le monde entier...". (Image d'illustration)
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GRAND ECART ECONOMIQUE

29 août 2026

L’économie, talon d’Achille du RN ?

À l’approche de 2027, le RN tente de conjuguer protection du pouvoir d’achat, soutien aux entreprises et réduction des déficits. Mais entre retraite à 60 ans, baisses d’impôts et économies encore peu documentées, ses contradictions économiques deviennent de plus en plus difficiles à masquer.

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MOTS-CLES

Rassemblement National , économie , Marine le Pen , Jordan Bardella , François Durvye , programme économique , Sarah Knafo

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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