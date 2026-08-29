GRAND ECART ECONOMIQUE
29 août 2026
L’économie, talon d’Achille du RN ?
À l’approche de 2027, le RN tente de conjuguer protection du pouvoir d’achat, soutien aux entreprises et réduction des déficits. Mais entre retraite à 60 ans, baisses d’impôts et économies encore peu documentées, ses contradictions économiques deviennent de plus en plus difficiles à masquer.
22 min de lecture
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).