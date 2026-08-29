GRAND ECART ECONOMIQUE

L’économie, talon d’Achille du RN ?

À l’approche de 2027, le RN tente de conjuguer protection du pouvoir d’achat, soutien aux entreprises et réduction des déficits. Mais entre retraite à 60 ans, baisses d’impôts et économies encore peu documentées, ses contradictions économiques deviennent de plus en plus difficiles à masquer.