L’eau, cet incroyable talon d’Achille stratégique de la péninsule arabique

Franck Galland, spécialiste de l'eau, est chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il a publié L'eau : géopolitique, enjeux, stratégies, aux éditions du CNRS (2008). Il a créé en 2011 Environmental Emergency & Security Services, cabinet d’ingénierie-conseil dont la vocation est d’accompagner les opérateurs d'infrastructures critiques eau & énergie dans l’anticipation et la gestion de situations de crises dues à des catastrophes naturelles.