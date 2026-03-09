FRAGILITE CRITIQUE
9 mars 2026
L’eau, cet incroyable talon d’Achille stratégique de la péninsule arabique
Dans la péninsule Arabique, où les ressources naturelles en eau sont extrêmement limitées, la survie des grandes villes dépend largement du dessalement de l’eau de mer. Si les États du Golfe ont massivement investi dans ces infrastructures et dans des réserves stratégiques, cette dépendance reste une fragilité potentielle dans un contexte de tensions régionales. Décryptage.
12 min de lecture
MOTS-CLESEau , ressource stratégique , Arabie , Golf Persique , Iran , desalinisation , dessalement , Emirats , Dubaï
THEMATIQUESGéopolitique
Franck Galland, spécialiste de l'eau, est chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il a publié L'eau : géopolitique, enjeux, stratégies, aux éditions du CNRS (2008). Il a créé en 2011 Environmental Emergency & Security Services, cabinet d’ingénierie-conseil dont la vocation est d’accompagner les opérateurs d'infrastructures critiques eau & énergie dans l’anticipation et la gestion de situations de crises dues à des catastrophes naturelles.
Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.
