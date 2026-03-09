POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
dessalement eau AFP
See image caption
See copyright

FRAGILITE CRITIQUE

9 mars 2026

L’eau, cet incroyable talon d’Achille stratégique de la péninsule arabique

Dans la péninsule Arabique, où les ressources naturelles en eau sont extrêmement limitées, la survie des grandes villes dépend largement du dessalement de l’eau de mer. Si les États du Golfe ont massivement investi dans ces infrastructures et dans des réserves stratégiques, cette dépendance reste une fragilité potentielle dans un contexte de tensions régionales. Décryptage.

Photo of Franck Galland
Photo of Pierre-Marie Meunier
Franck Galland Go to Franck Galland page et Pierre-Marie Meunier Go to Pierre-Marie Meunier page

12 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Eau , ressource stratégique , Arabie , Golf Persique , Iran , desalinisation , dessalement , Emirats , Dubaï

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Franck Galland image
Franck Galland
Chercheur en géostratégie

Franck Galland, spécialiste de l'eau, est chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il a publié L'eau : géopolitique, enjeux, stratégies, aux éditions du CNRS (2008). Il a créé en 2011 Environmental Emergency & Security Services, cabinet d’ingénierie-conseil dont la vocation est d’accompagner les opérateurs d'infrastructures critiques eau & énergie dans l’anticipation et la gestion de situations de crises dues à des catastrophes naturelles.

Pierre-Marie Meunier image
Pierre-Marie Meunier

Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.

Populaires

1Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule
2Puisque la Chine met le pied sur le frein de ses objectifs climatiques à 5 ans, pourquoi l’Europe devrait en faire autant
3Pression islamiste : à Annecy, le projet de la mosquée Salem fait trembler la campagne des municipales
4Tournant pour l’Ukraine ? Quand Washington fait appel à l'expertise de Kiev sur les drones
5Closer voit Jean Dujardin cougarisé, l'acteur clashe le mag; Brigitte Macron skie en famille; Britney Spears veut se faire ré-interner; Sofia Vergara michoute à Paris, Lauren Sanchez à NY, Madonna cuissoute à Milan; Timothée Chalamet se fait breakfast-cheffer
6Voilà pourquoi l’affaire Epstein révèle bien plus sur le fonctionnement du monde que les penchants pédophiles ou la cupidité de certaines élites occidentales
7Lucas Jakubowicz : « Sur de nombreux points, les musulmans peuvent avoir des positions opposées à celles de la majorité des Français, y compris de ceux de gauche »