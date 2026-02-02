POLITIQUE
Nous sommes confrontés quotidiennement à la notion de temps, mais savons-nous vraiment la définir ?

2 février 2026

Le temps est-il une partie fondamentale de la réalité ? Une révolution discrète en physique suggère que non

Le temps semble évident : les secondes s’écoulent, les jours passent, les événements s’enchaînent dans un ordre irréversible. Nous planifions nos vies autour de lui, mesurons chaque instant et percevons un flux continu du passé vers le futur. Pourtant, la physique peine depuis plus d’un siècle à définir ce qu’est réellement le temps, et cette question touche aux fondements mêmes de la science.

