Depuis plus d'un siècle, la physique s'efforce de définir la nature même du temps.
NATURE DU TEMPS

2 mars 2026

Le temps est-il une composante fondamentale de la réalité ? Une révolution discrète en physique suggère que non

Le temps nous apparaît comme la caractéristique la plus fondamentale de la réalité. Les secondes s'égrènent, les jours passent et tout, du mouvement des planètes à la mémoire humaine, semble se dérouler dans une direction unique et irréversible.

Photo of Florian Neukart
Florian Neukart Go to Florian Neukart page

10 min de lecture

MOTS-CLES

physique , temps , théorie de la relativité , mécanique quantique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Florian Neukart image
Florian Neukart
Professeur adjoint de physique

Florian Neukart est professeur adjoint de physique à l'université de Leiden.