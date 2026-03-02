NATURE DU TEMPS

2 mars 2026

Le temps est-il une composante fondamentale de la réalité ? Une révolution discrète en physique suggère que non

Le temps nous apparaît comme la caractéristique la plus fondamentale de la réalité. Les secondes s'égrènent, les jours passent et tout, du mouvement des planètes à la mémoire humaine, semble se dérouler dans une direction unique et irréversible.