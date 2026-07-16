QUI VIT MIEUX ?

Le taux de mortalité chute à son plus bas niveau aux Etats-Unis, et voilà ce que le comparaison avec la France nous apprend

Les États-Unis ont enregistré en 2025 le taux de mortalité le plus bas de leur histoire, selon les données provisoires du CDC. En France, où le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances, la comparaison met en lumière des évolutions démographiques et sanitaires différentes entre les deux pays.