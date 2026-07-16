QUI VIT MIEUX ?
16 juillet 2026
Le taux de mortalité chute à son plus bas niveau aux Etats-Unis, et voilà ce que le comparaison avec la France nous apprend
Les États-Unis ont enregistré en 2025 le taux de mortalité le plus bas de leur histoire, selon les données provisoires du CDC. En France, où le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances, la comparaison met en lumière des évolutions démographiques et sanitaires différentes entre les deux pays.
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A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Flahault est médecin et épidémiologiste. Il est actuellement professeur de médecine à l’hôpital Bichat, Université Paris Cité, Inserm UMR 1137.
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A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Flahault est médecin et épidémiologiste. Il est actuellement professeur de médecine à l’hôpital Bichat, Université Paris Cité, Inserm UMR 1137.