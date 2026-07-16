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QUI VIT MIEUX ?

16 juillet 2026

Le taux de mortalité chute à son plus bas niveau aux Etats-Unis, et voilà ce que le comparaison avec la France nous apprend

Les États-Unis ont enregistré en 2025 le taux de mortalité le plus bas de leur histoire, selon les données provisoires du CDC. En France, où le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances, la comparaison met en lumière des évolutions démographiques et sanitaires différentes entre les deux pays.

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MOTS-CLES

mortalité , taux , Santé , Etats-Unis , France , espérance de vie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Flahault

Antoine Flahault est médecin et épidémiologiste. Il est actuellement professeur de médecine à l’hôpital Bichat, Université Paris Cité, Inserm UMR 1137.