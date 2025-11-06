ALLERGIES PEDIATRIQUES

Le taux d’allergie aux cacahuètes chez les enfants est en chute et voilà pourquoi

Longtemps déconseillée, l’introduction précoce des allergènes change la donne : une étude dans Pediatrics montre −36 % d’allergies chez les moins de 3 ans (−43 % pour l’arachide) depuis 2017. Mécanisme clé : exposer tôt par voie orale pour induire la tolérance et éviter la sensibilisation cutanée.