ALLERGIES PEDIATRIQUES
6 novembre 2025
Le taux d’allergie aux cacahuètes chez les enfants est en chute et voilà pourquoi
Longtemps déconseillée, l’introduction précoce des allergènes change la donne : une étude dans Pediatrics montre −36 % d’allergies chez les moins de 3 ans (−43 % pour l’arachide) depuis 2017. Mécanisme clé : exposer tôt par voie orale pour induire la tolérance et éviter la sensibilisation cutanée.
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Raïssa Brulé-Pépin est pédiatre.
