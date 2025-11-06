POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Cacahuètes. (Image d'illustration)

Cacahuètes. (Image d'illustration)

© Flickr

ALLERGIES PEDIATRIQUES

6 novembre 2025

Le taux d’allergie aux cacahuètes chez les enfants est en chute et voilà pourquoi

Longtemps déconseillée, l’introduction précoce des allergènes change la donne : une étude dans Pediatrics montre −36 % d’allergies chez les moins de 3 ans (−43 % pour l’arachide) depuis 2017. Mécanisme clé : exposer tôt par voie orale pour induire la tolérance et éviter la sensibilisation cutanée.

Photo of Dr. Raïssa Brulé-Pépin
Dr. Raïssa Brulé-Pépin Go to Dr. Raïssa Brulé-Pépin page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

allergies , cacahuètes , enfants , pédiatrie , santé , eczéma , allergie à l’arachide

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Dr. Raïssa Brulé-Pépin image
Dr. Raïssa Brulé-Pépin

Le Dr Raïssa Brulé-Pépin est pédiatre. 

Populaires

1De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme
2Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »
3Gérontophilie fiscale : François Baroin, bouclier des boomers
4Coup d’arrêt au populisme aux Pays-Bas : une illusion si macroniste…?
5Les affirmations faisant état d’une famine à Gaza sont de plus en plus contestées, les chiffres de mortalité étant bien inférieurs aux prévisions
6N’en déplaise au RN et à LFI, voilà pourquoi l’assurance vie est tout sauf un produit improductif
7L’économie française résiste mieux que prévu… à moins que ce soit nos voisins qui se dégradent