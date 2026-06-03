ATLANTI-CULTURE
3 juin 2026
"Le Talisman perdu d'Anoush" de Pierre Jarawan : mosaïque ou tapis aux mille fils à dénouer, une quête des origines pleine de chutes et de recommencements, de tendresse et d'espérances
Le livre "Le Talisman perdu d'Anoush" de Pierre Jarawan est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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