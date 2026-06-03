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Blurred backgroundLe livre "Le Talisman perdu d'Anoush" de Pierre Jarawan est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
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ATLANTI-CULTURE

3 juin 2026

"Le Talisman perdu d'Anoush" de Pierre Jarawan : mosaïque ou tapis aux mille fils à dénouer, une quête des origines pleine de chutes et de recommencements, de tendresse et d'espérances

Le livre "Le Talisman perdu d'Anoush" de Pierre Jarawan est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.

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culture , culture tops , Pierre Jarawan , écrivain , Liban , Beyrouth , livre , roman , ouvrage , Héloïse d'Ormesson , Le Talisman perdu d'Anoush

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 