ATLANTI-CULTURE
8 juillet 2026
"Le seul gouffre du monde" : entre thriller et réflexion sur le deuil, un roman qui explore les blessures laissées par les disparitions inexpliquées
De : Guillaume Huon Calmann-Lévy Parution le 19 février 2026 196 pages 18,90 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).