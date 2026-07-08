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Blurred background"Le seul gouffre du monde" : entre thriller et réflexion sur le deuil, un roman qui explore les blessures laissées par les disparitions inexpliquées
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ATLANTI-CULTURE

8 juillet 2026

"Le seul gouffre du monde" : entre thriller et réflexion sur le deuil, un roman qui explore les blessures laissées par les disparitions inexpliquées

De : Guillaume Huon Calmann-Lévy Parution le 19 février 2026 196 pages 18,90 €

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MOTS-CLES

deuil , disparition , Guillaume Huon , Calmann-Lévy , thriller

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Buffard pour Culture-Tops

Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).