CHUTE LIBRE

Le second choc commercial avec la Chine est là et il ébranle beaucoup plus l’Europe que n’importe quel autre continent

En juin, la Chine a exporté plus d'un million de voitures en un seul mois — un record historique qui porte l'excédent commercial chinois vers un nouveau sommet. Contrairement au premier choc des années 2000, centré sur les biens manufacturés bon marché, cette seconde vague touche cette fois le cœur industriel du continent : l'automobile. Résultat, les marques chinoises représentent déjà une voiture sur dix immatriculées dans l'UE, tandis que Volkswagen envisage jusqu'à 100 000 suppressions de postes. Un basculement qui frappe l'Europe de plein fouet, quand les États-Unis, eux, restent largement protégés par leurs droits de douane.