CHUTE LIBRE
16 juillet 2026
Le second choc commercial avec la Chine est là et il ébranle beaucoup plus l’Europe que n’importe quel autre continent
En juin, la Chine a exporté plus d'un million de voitures en un seul mois — un record historique qui porte l'excédent commercial chinois vers un nouveau sommet. Contrairement au premier choc des années 2000, centré sur les biens manufacturés bon marché, cette seconde vague touche cette fois le cœur industriel du continent : l'automobile. Résultat, les marques chinoises représentent déjà une voiture sur dix immatriculées dans l'UE, tandis que Volkswagen envisage jusqu'à 100 000 suppressions de postes. Un basculement qui frappe l'Europe de plein fouet, quand les États-Unis, eux, restent largement protégés par leurs droits de douane.
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THEMATIQUESIndustrie
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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