GEOPOLITIQUE
TECH & IA
SCIENCE
automobile
See image caption
See copyright

CHUTE LIBRE

16 juillet 2026

Le second choc commercial avec la Chine est là et il ébranle beaucoup plus l’Europe que n’importe quel autre continent

En juin, la Chine a exporté plus d'un million de voitures en un seul mois — un record historique qui porte l'excédent commercial chinois vers un nouveau sommet. Contrairement au premier choc des années 2000, centré sur les biens manufacturés bon marché, cette seconde vague touche cette fois le cœur industriel du continent : l'automobile. Résultat, les marques chinoises représentent déjà une voiture sur dix immatriculées dans l'UE, tandis que Volkswagen envisage jusqu'à 100 000 suppressions de postes. Un basculement qui frappe l'Europe de plein fouet, quand les États-Unis, eux, restent largement protégés par leurs droits de douane.

Photo of Michel Ruimy
Photo of Don Diego De La Vega
Michel Ruimy Go to Michel Ruimy pageetDon Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

12 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

industrie , automobile , Chine , europe , exportations , marche

THEMATIQUES

Industrie
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.