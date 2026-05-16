APRES PARIS, ROME OU BERLIN

16 mai 2026

Londres soutient désormais une déclaration du Conseil de l'Europe sur le droit de chaque Etat de contrôler leurs frontières et d'établir leur politique migratoire

Réunis en Moldavie, les États membres du Conseil de l’Europe ont soutenu une déclaration politique visant à faciliter les expulsions de migrants en situation irrégulière et à limiter certains blocages juridiques liés à la Convention européenne des droits de l’homme. Une initiative qui relance le débat sur l’équilibre entre souveraineté migratoire et protection des droits fondamentaux.