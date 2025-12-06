ETINCELLES SUR LA PLANETE ROUGE

6 décembre 2025

Le rover de la NASA détecte pour la première fois des éclairs dans les tempêtes de poussière sur Mars

Une étude révèle pour la première fois des étincelles électriques dans l’atmosphère martienne, un phénomène proche des décharges statiques que nous connaissons sur Terre, mais amplifié par la faible pression de la planète rouge.