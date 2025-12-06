Une vue de l'exploration du cratère Jezero, sur Mars. (Image d'illustration)
ETINCELLES SUR LA PLANETE ROUGE
6 décembre 2025
Le rover de la NASA détecte pour la première fois des éclairs dans les tempêtes de poussière sur Mars
Une étude révèle pour la première fois des étincelles électriques dans l’atmosphère martienne, un phénomène proche des décharges statiques que nous connaissons sur Terre, mais amplifié par la faible pression de la planète rouge.
Maître de conférences, Département de génie électronique et électrique, Université de Bath
Chercheur postdoctoral en météorologie, Université de Reading
Professeure de sciences et technologies spatiales
