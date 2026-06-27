MONARCHIE BRITANNIQUE

Le roi Charles révèle son avis d’imposition : et voilà ce que cela révèle (et ce que cela ne révèle pas) sur les finances royales

Le roi Charles III a rendu public le montant de ses impôts pour la première fois, une décision inédite dans l’histoire récente de la monarchie britannique. Si cette transparence partielle éclaire certains revenus de la Couronne, elle laisse encore de nombreuses zones d’ombre sur l’ensemble des finances royales.