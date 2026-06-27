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Le roi Charles III et Camilla arrivent à Ascot, à l'ouest de Londres, le 19 juin 2026, pour la quatrième journée des courses hippiques de Royal Ascot.
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MONARCHIE BRITANNIQUE

27 juin 2026

Le roi Charles révèle son avis d’imposition : et voilà ce que cela révèle (et ce que cela ne révèle pas) sur les finances royales

Le roi Charles III a rendu public le montant de ses impôts pour la première fois, une décision inédite dans l’histoire récente de la monarchie britannique. Si cette transparence partielle éclaire certains revenus de la Couronne, elle laisse encore de nombreuses zones d’ombre sur l’ensemble des finances royales.

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MOTS-CLES

Finances , Impôts , Charles III , prince Charles , famille royale britannique , monarchie britannique , secrets , imposition , finances royales

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Craig Prescott

Craig Prescott est maître de conférences en droit à l'Université de Londres.