SERIE

Le retour de Ted Lasso : pourquoi son récit empreint de bienveillance doit tant aux histoires de « jeunes orphelines »

Et si Ted Lasso devait son succès à un héritage littéraire inattendu ? Un chercheur montre que la série reprend les codes des grands romans de jeunes orphelines, où l'empathie, la résilience et la bonté deviennent de puissants moteurs de transformation.