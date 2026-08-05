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Jason Sudeikis assiste à l’avant-première de la saison 4 de « Ted Lasso » (Apple TV+) au BAM Harvey Theater le 4 août 2026 à New York.
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SERIE

5 août 2026

Le retour de Ted Lasso : pourquoi son récit empreint de bienveillance doit tant aux histoires de « jeunes orphelines »

Et si Ted Lasso devait son succès à un héritage littéraire inattendu ? Un chercheur montre que la série reprend les codes des grands romans de jeunes orphelines, où l'empathie, la résilience et la bonté deviennent de puissants moteurs de transformation.

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Ted Lasso , série , série télévisée , Apple TV , Apple , acteurs , orphelines , littérature , inspiration

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Joe Sutliff Sanders

Joe Sutliff Sanders est professeur associé en littérature de jeunesse et éducation à l'Université de Cambridge.