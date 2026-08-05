SERIE
5 août 2026
Le retour de Ted Lasso : pourquoi son récit empreint de bienveillance doit tant aux histoires de « jeunes orphelines »
Et si Ted Lasso devait son succès à un héritage littéraire inattendu ? Un chercheur montre que la série reprend les codes des grands romans de jeunes orphelines, où l'empathie, la résilience et la bonté deviennent de puissants moteurs de transformation.
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MOTS-CLESTed Lasso , série , série télévisée , Apple TV , Apple , acteurs , orphelines , littérature , inspiration
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Joe Sutliff Sanders est professeur associé en littérature de jeunesse et éducation à l'Université de Cambridge.
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A PROPOS DES AUTEURS
Joe Sutliff Sanders est professeur associé en littérature de jeunesse et éducation à l'Université de Cambridge.