RECHERCHE SCIENTIFIQUE
26 avril 2026
Le réchauffement climatique ramènera-t-il les grands requins blancs en mer du Nord ? Une dent vieille de 5 millions d’années pourrait apporter des éléments de réponse
Une dent de requin vieille de 5 millions d’années retrouvée dans un fossile de baleine éclaire les écosystèmes passés de la mer du Nord et suggère que le réchauffement climatique pourrait, à l’avenir, favoriser le retour de grands prédateurs comme le requin blanc dans la région. Entre paléontologie et climat, une enquête sur les bouleversements à venir des océans.
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Olivier Lambert est chercheur en paléontologie des vertébrés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
John Stewart est professeur de paléoécologie évolutive, Université de Bournemouth.
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John Stewart est professeur de paléoécologie évolutive, Université de Bournemouth.