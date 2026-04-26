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Blurred backgroundUne illustration d'un ancien parent du requin, Qianodus duplicis, dont les fossiles ont été découverts dans le sud de la Chine.
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

26 avril 2026

Le réchauffement climatique ramènera-t-il les grands requins blancs en mer du Nord ? Une dent vieille de 5 millions d’années pourrait apporter des éléments de réponse

Une dent de requin vieille de 5 millions d’années retrouvée dans un fossile de baleine éclaire les écosystèmes passés de la mer du Nord et suggère que le réchauffement climatique pourrait, à l’avenir, favoriser le retour de grands prédateurs comme le requin blanc dans la région. Entre paléontologie et climat, une enquête sur les bouleversements à venir des océans.

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MOTS-CLES

paléontologie , paléontologue , dinosaures , requins , baleines , recherche , découvertes , étude , fossiles , réchauffement climatique , environnement

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Lambert

Olivier Lambert est chercheur en paléontologie des vertébrés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

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John Stewart

John Stewart est professeur de paléoécologie évolutive, Université de Bournemouth.

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