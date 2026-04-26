RECHERCHE SCIENTIFIQUE

26 avril 2026

Le réchauffement climatique ramènera-t-il les grands requins blancs en mer du Nord ? Une dent vieille de 5 millions d’années pourrait apporter des éléments de réponse

Une dent de requin vieille de 5 millions d’années retrouvée dans un fossile de baleine éclaire les écosystèmes passés de la mer du Nord et suggère que le réchauffement climatique pourrait, à l’avenir, favoriser le retour de grands prédateurs comme le requin blanc dans la région. Entre paléontologie et climat, une enquête sur les bouleversements à venir des océans.