Cette photographie montre une « listening room », une petite pièce tapissée de moquette et conçue pour une écoute musicale attentive, au Café Shin à Paris, le 12 décembre 2025. (Image d'illustration)

©

STREAMING, RAP ET NOUVEAUX EQUILIBRES

27 décembre 2025

Le rap superstar des streams 2025 en France : les dessous d’un succès écrasant

En 2025, la musique écoutée par les Français confirme une double dynamique : domination durable du streaming, ancrage du rap francophone et percée marquante des artistes féminines, sur fond de recomposition sociale et industrielle.

Michel Bampély
Michel Bampély

Michel Bampély

Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".

