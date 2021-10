Le plan Macron. Le bon problème, la mauvaise solution

Emmanuel Macron lors de la présentation du plan France 2030, à l'Elysée.

Pour un moment, je me suis tordu d’aise. Enfin, nous retrouvions le Macron d’avant. Celui qui semblait avoir une vision de l’avenir de la France et de l’Europe, des technologies d’avenir, de l’investissement et de l’intérêt qu’elles nécessitaient. On pouvait regretter qu’il faille 4 ans et une élection présidentielle dans 8 mois, pour réaliser que la France avait besoin de s’offrir un avenir, mais bouder avant d’être déçu est très Français, et désormais Américain, je voulais m’interdire cette attitude négative. Puis le rideau a été levé sur ce plan, dans un écrin digne d’un pitch pour start-upper ou speaker au TedX Champs-Élysées, et j’ai ressenti la même chose qu’en voyant l’Arc de Triomphe emballé dans un « sac Lidl » pendant quelques semaines. Une belle œuvre gâchée par une mauvaise exécution.

A mettre du côté lumineux de la force Jupitérienne, la liste des technologies d’avenir. Impeccable, la liste a bien été préparée par des conseillers, très nombreux, à l’Élysée. On peut se réjouir au vu de leur nombre, que de temps à autre, ils puissent accoucher d’une liste bien faite. Cela rassure sur l’utilisation des fonds publics ! Sur le constat, rien à dire, il est bon. Nous déclinons (il ne l’a pas dit ainsi), et l’Europe toute entière aussi, le Covid a accéléré le mouvement. Comme sur le Titanic, les musiciens continuent à jouer, notamment les joueurs de flûte, mais nous coulons bel et bien. Il faut investir massivement et vite. A ce stade, je restais calme derrière mon écran. Plutôt confiant.

Et « patatra », arrive la solution. 30Mds !!! Déjà à ce moment, je dois m’assoir. Et le président d’asséner, tout fier, la touche finale….sur 5 ans !! Heureusement un canapé proche amortit ma chute. Pincez-moi, j’ai certainement eu un moment d’égarement, ou une absence. Il a bien prononcé sur 5 ans ? Passé ce moment suspendu, je me reprends, j’appelle 3 dirigeants du CAC, amis, et proches de Macron, quelques amis entrepreneurs du digital français ou européens et mon coauteur de Pourquoi votre prochain patron sera Chinois, qui s’était lui aussi étranglé en entendant l’évocation de ce montant lilliputien. Un investissement de nain dans une économie de géants.

Pourquoi tant de haine me demanderez-vous ? Simplement parce qu’elle est méritée. On a le droit de faire des mesures électoralistes, c’est le jeu, mais on n’a pas le droit de mentir sur l’avenir du pays à ce point. On n’a pas le droit de décevoir à ce point, mentir à ce point, prendre les gens pour des imbéciles, à ce point. C’est le revers d’une intelligence supérieure (mesurée au QI en tous cas), on obtient l’arrogance et le mépris, car il pensait que chacun tomberait dans le panneau. Raté !

De quoi avons-nous donc besoin ? Tout d’abord d’expliquer l’intérêt d’investir dans ces technologies, le gain pour chacun, l’enjeu si nous ne le faisons pas, et la vision de la France et de l’Europe à laquelle répond cet investissement. Cela était en filigrane dans le discours présidentiel, mais il fallait le clamer. « La France coule, gentiment, l’orchestre joue encore de la flûte, mais le Titanic coule, l’Europe avec. Notre gestion peureuse du Covid a accéléré notre déclassement. Pendant ce temps la Chine et les USA ont accéléré sur l’investissement dans les nouvelles technologies, l’espace, et nous sommes dépassés par la masse des milliards investis. Pour redonner à la France un avenir, aux français un emploi, mais surtout une croyance dans l’avenir et une fierté d’appartenir à une équipe de champion, il faut que nous soyons, au niveau Européen, aussi fort que la Chine et les USA, « let’s make France Great again J ! ». Là je serais monté sur mon canapé. Cela aurait eu « de la gueule » !

En clair, le discours ne parlait ni de gain individuel, pas plus que du bénéfice collectif. Et pour cause, avec 30Mds on achète un cheeseburger chez Mac Do à l’échelle économique mondiale. Nous avons besoin d’un buffet de desserts à volonté !

Parlons chiffres. On estime les investissements dans l’automatisation à environ 20 à 40Mds pour la Chine et les USA (chacun), avec une forte accélération depuis le Covid, qui a mis les hommes sur la touche provisoirement et a montré qu’il était encore plus urgent de les remplacer. (Merci les politiques !). Dès lors, rien que sur ces technologies, qui nécessitent IA, quantique, data…nous aurions avec 6 milliards par an, répartis sur plusieurs secteurs, des miettes pour espérer en faire une baguette. Futile. Ridicule.

Pour l’espace, on parle de centaine de milliards qui vont s’investir pour prendre le leadership sur un secteur qui va contrôler l’accès à internet, accélérer le partage de données, tester les usines du futur, les médicaments de demain. Russie, Chine, USA, et même Israël y sont à 100% ! La France ? L’Europe ? Bip-bip… abonnés absents.

Pour rester au niveau de la compétition mondiale, il faut parler en centaine de milliards, sur 5 ans. On ajoute quelques virgules et beaucoup d’ambition.

Seul l’échelon Européen est pertinent pour la compétition mondiale. La France seule n’a pas les moyens de jouer au bon niveau, à moins d’aimer les 3ème ligue. Vous me direz, cela peut-être un choix. 1er en ligue 3 et plutôt que dernier à Rome.

Imaginez l’argent gaspillé par une réaction hystérique du Covid qui a mis nos économies au pilon pour une population âgée de comorbides (aucune inhumanité dans cette phrase, c’est juste une réalité statistique). Nous parlons d’un coût de près de 500 milliards pour la France, auxquels nous pouvons ajouter les (déjà) maigres 700Mds du plan Européen. Si nous avions pu investir cet argent (qui semblait ne pas exister auparavant) pour l’avenir des vivants au lieu de le consacrer à nous « protéger » d’une mort statistiquement hypothétique (0,000057% de la population mondiale), nous pourrions rivaliser, au moins en théorie, avec la Chine et les USA. 500Mds pour le Covid, 60Mds sur 5 ans pour l’avenir des Français. Vous l’avez compris, cela fait peur, et honte aussi.

Donc vous l’aurez compris, en termes crus, le plan Macron est une belle « bouffonnerie ». Belle, car elle part d’un constat réaliste, d’une bonne analyse. Bouffonnerie, car la solution apportée est simplement ridicule face à l’ambition. Et je suis bien désolé d’être aussi cru et aussi négatif. J’aurais tellement aimé me réjouir de ce plan et me dire que finalement, ce président méritait peut-être une seconde chance. Ce n’est pas le cas, en tous cas, à l’aune des sommes avancées. Encore un coup de canif pour rien !

