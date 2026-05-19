ATLANTI-CULTURE
19 mai 2026
"Le parfum des années" : une nuit avec Proust à la Villa du temps retrouvé
De : Evelyne Bloch-Dano Stock, Collection Ma nuit au musée Parution le 18 mars 2026 230 pages 19,50 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)