MAILLES DU FILET
14 juillet 2026
Le paradoxe de la Guyane française : la frontière stratégique la plus poreuse d’Europe
L'exploitation persistante des failles juridiques dans une région ultrapériphérique de l'Union européenne affaiblit les prétentions européennes en matière de souveraineté et crée des opportunités pour des réseaux criminels et des acteurs liés à des États.
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Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.
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Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.