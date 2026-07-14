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La Guyane Française, dans la jungle amazonienne.
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MAILLES DU FILET

14 juillet 2026

Le paradoxe de la Guyane française : la frontière stratégique la plus poreuse d’Europe

L'exploitation persistante des failles juridiques dans une région ultrapériphérique de l'Union européenne affaiblit les prétentions européennes en matière de souveraineté et crée des opportunités pour des réseaux criminels et des acteurs liés à des États.

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MOTS-CLES

Guyane Française , frontière , Sécurité , crime organisé , Or , Union-Européenne , Brésil , résilience transfrontalière

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Bachelin Sena
Analyste stratégique

Antoine Bachelin Sena est un auteur et analyste des risques stratégiques français. Il étudie les vulnérabilités institutionnelles et les atteintes à la souveraineté, tout en défendant les principes résumés par la formule « Dieu, Patrie, Famille, Liberté » comme fondements traditionnels de la liberté ordonnée et de la souveraineté de l'État.