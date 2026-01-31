POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président indonésien Prabowo Subianto s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. (Image d'illustration)

©

Le président indonésien Prabowo Subianto s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. (Image d'illustration)

UN ŒIL SUR L'ASIE

31 janvier 2026

Le paquebot économique indonésien se cherche lui aussi des débouchés en plein chaos international

Premier pays musulman au monde avec ses 284 millions d'habitants, l'Indonésie affole les compteurs avec sa croissance à 5%, mais l'archipel reste fragile, handicapé par d'immenses défis domestiques et climatiques.

Photo of Juliette Loesch
Juliette Loesch Go to Juliette Loesch page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Juliette Loesch image
Juliette Loesch

Chercheuse associée à l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales).

Populaires

1Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
2Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
3Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
4Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
5Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Laeticia Hallyday est en pétard, Melania Trump en lévitation; Jacob Elordi & Margot Robbie se chauffent sous les yeux de son mari; Brooklyn Beckham & Nicola flambent 1 million/mois; Jennifer Lopez se remiche; Paris Hilton veut faire chanter Britney Spears