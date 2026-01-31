UN ŒIL SUR L'ASIE

31 janvier 2026

Le paquebot économique indonésien se cherche lui aussi des débouchés en plein chaos international

Premier pays musulman au monde avec ses 284 millions d'habitants, l'Indonésie affole les compteurs avec sa croissance à 5%, mais l'archipel reste fragile, handicapé par d'immenses défis domestiques et climatiques.