©
Le président indonésien Prabowo Subianto s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. (Image d'illustration)
UN ŒIL SUR L'ASIE
31 janvier 2026
Le paquebot économique indonésien se cherche lui aussi des débouchés en plein chaos international
Premier pays musulman au monde avec ses 284 millions d'habitants, l'Indonésie affole les compteurs avec sa croissance à 5%, mais l'archipel reste fragile, handicapé par d'immenses défis domestiques et climatiques.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheuse associée à l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheuse associée à l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales).