POINT DE VUE
8 août 2026
Le nouveau pacte social français ne récompense plus l'effort mais redistribue l'échec
De l’égalité des chances au soupçon envers la réussite, la France aurait-elle progressivement basculé vers un égalitarisme qui décourage l’effort et l’ascension sociale ? Fiscalité, redistribution et fuite des talents interrogent désormais les limites du modèle français.
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THEMATIQUESSocial
A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.
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Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.