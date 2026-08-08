POINT DE VUE

Le nouveau pacte social français ne récompense plus l'effort mais redistribue l'échec

De l’égalité des chances au soupçon envers la réussite, la France aurait-elle progressivement basculé vers un égalitarisme qui décourage l’effort et l’ascension sociale ? Fiscalité, redistribution et fuite des talents interrogent désormais les limites du modèle français.