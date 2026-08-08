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POINT DE VUE

8 août 2026

Le nouveau pacte social français ne récompense plus l'effort mais redistribue l'échec

De l’égalité des chances au soupçon envers la réussite, la France aurait-elle progressivement basculé vers un égalitarisme qui décourage l’effort et l’ascension sociale ? Fiscalité, redistribution et fuite des talents interrogent désormais les limites du modèle français.

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MOTS-CLES

la France , Social , société , pacte social , Politique , méritocratie

THEMATIQUES

Social
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.

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