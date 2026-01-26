DEFIANCE GENERALISEE

26 janvier 2026

Le mot « expertise » ne devrait pas être péjoratif : le consensus des experts guide la science et la société

Aux États-Unis, la défiance envers les experts progresse à mesure que la science se retrouve prise dans les batailles partisanes. Pourtant, dans des sociétés confrontées à des enjeux complexes et incertains, le consensus scientifique reste l’un des outils les plus solides pour éclairer la décision publique et collective.