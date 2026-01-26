©
En avril 2017, une manifestation à l’université de Berkeley, en Californie, contre l’interdiction faite à Ann Coulter, éditorialiste, de venir s’exprimer sur le campus.
DEFIANCE GENERALISEE
26 janvier 2026
Le mot « expertise » ne devrait pas être péjoratif : le consensus des experts guide la science et la société
Aux États-Unis, la défiance envers les experts progresse à mesure que la science se retrouve prise dans les batailles partisanes. Pourtant, dans des sociétés confrontées à des enjeux complexes et incertains, le consensus scientifique reste l’un des outils les plus solides pour éclairer la décision publique et collective.
5 min de lecture
MOTS-CLESexpertise , sciences , consensus scientifique , débat public , défiance , maga , Etats-Unis
THEMATIQUESScience
Micah Altman est docteur en sciences sociales et de l'information au Centre de recherche sur l'équité et l'ouverture de l'éducation du MIT.
Phillip N. Cohen professeur de sociologie et de démographie à l'Université du Maryland, à College Park.
