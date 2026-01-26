POLITIQUE
En avril 2017, une manifestation à l’université de Berkeley, en Californie, contre l’interdiction faite à Ann Coulter, éditorialiste, de venir s’exprimer sur le campus.

DEFIANCE GENERALISEE

26 janvier 2026

Le mot « expertise » ne devrait pas être péjoratif : le consensus des experts guide la science et la société

Aux États-Unis, la défiance envers les experts progresse à mesure que la science se retrouve prise dans les batailles partisanes. Pourtant, dans des sociétés confrontées à des enjeux complexes et incertains, le consensus scientifique reste l’un des outils les plus solides pour éclairer la décision publique et collective.

Photo of Micah Altman
Photo of Philippe N. Cohen
Micah Altman Go to Micah Altman page et Philippe N. Cohen Go to Philippe N. Cohen page

MOTS-CLES

expertise , sciences , consensus scientifique , débat public , défiance , maga , Etats-Unis

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Micah Altman image
Micah Altman
Chercheur

Micah Altman est docteur en sciences sociales et de l'information au Centre de recherche sur l'équité et l'ouverture de l'éducation du MIT.

Philippe N. Cohen image
Philippe N. Cohen
Professeur de sociologie

Phillip N. Cohen professeur de sociologie et de démographie à l'Université du Maryland, à College Park.