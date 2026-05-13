POINT DE VUE
13 mai 2026
Le modèle social français n’est pas à protéger, il est à diagnostiquer
Pierre Moscovici l’a dit hier sur France Info, avec ce sérieux des gens qui ont exercé toutes les fonctions sans jamais se confronter au terrain : « La prochaine campagne devra répondre à une question centrale : comment restaurer l’efficacité économique sans casser le modèle social français ? »
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THEMATIQUESTribunes
Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.
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Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide
expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.