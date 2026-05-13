POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa France consacre 31,7 % de son PIB aux dépenses sociales — première place européenne, contre une moyenne OCDE de 21 %.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

13 mai 2026

Le modèle social français n’est pas à protéger, il est à diagnostiquer

Pierre Moscovici l’a dit hier sur France Info, avec ce sérieux des gens qui ont exercé toutes les fonctions sans jamais se confronter au terrain : « La prochaine campagne devra répondre à une question centrale : comment restaurer l’efficacité économique sans casser le modèle social français ? »

Photo of Sébastien Tertrais
Sébastien Tertrais Go to Sébastien Tertrais page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

modèle social , Pierre Moscovici , Najat Vallaud-Belkacem , dépenses sociales , subvention

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Tertrais image
Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.

Populaires

1DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie
2La “raison” face aux ”idées dangereuses” ou le grand aveuglement d’Edouard Philippe
3L’« Ange de la Mort » transféré dans une prison pour femmes en vertu de la loi sur l’auto-identification
4Le récit détaillé de l'apocalypse causée par l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures
5Effondrement des ventes domestiques, explosion des exportations : les (inquiétantes) leçons des chiffres de l’industrie automobile chinoise
6Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
7Chine, Iran, IA : voilà pourquoi Donald Trump pourrait bien jouer cette semaine l’héritage entier de ses présidences